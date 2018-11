Deel dit artikel:













Goudse moeder verdacht van poging doodslag op elfjarige dochter Archieffoto van de rechtbank Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Een 50-jarige vrouw uit Gouda wordt verdacht van een poging tot doodslag op haar elfjarige dochter. Ze zou afgelopen juli in een woning aan de Woudstraat haar dochter in haar hals en nek verwond hebben met een mes. Donderdag stemde de moeder in met plaatsing in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de vrouw het slachtoffer gestoken, gesneden of geprikt hebben. Bij de Haagse rechtbank zei de verdachte donderdag dat ze niets meer van de steekpartij weet. De politie ging op dinsdag 24 juli de woning in de Woudstraat binnen na een melding. Ze troffen daar de gewonde dochter aan. Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek ze niet in levensgevaar te zijn.

Pieter Baan Centrum De moeder is onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Die hebben niet kunnen achterhalen wat er precies mis is met de vrouw. Het OM vindt nu dat de vrouw onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum, om vast te stellen of ze lijdt aan een stoornis. De verdachte stemde donderdag zelf in met een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. De zaak komt op 24 januari weer voor de rechter.