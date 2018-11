Deel dit artikel:













Zeer drukke avondspits in de regio: flinke files op A4 en A13 File op de A4 (Foto: ANP)

REGIO - Het is een extreem drukke avondspits in onze regio. In de richting van Rotterdam staan er flinke files omdat de Beneluxtunnel korte tijd dicht is geweest. De vertraging door files op de A13 en de A4 richting Rotterdam loopt op tot een uur. Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwen voor de zeer drukke avondspits rond Rotterdam en Den Haag.

De wegen richting Rotterdam zijn overvol nadat het licht in een van de tunnelbuizen van de Beneluxtunnel korte tijd was uitgevallen. Een monteur van Rijkswaterstaat heeft de verlichting inmiddels hersteld. Desondanks staat er een lange file op de A4 tot voorbij het Kethelplein. Ook op de A13 staat het stil tot aan Rotterdam. Ook op de A4 vanaf Delft richting Amsterdam rijdt het over 18 kilometer langzaam. Daar zijn automobilisten 60 minuten langer onderweg. Dat komt onder meer door de rook van de brand in een schuur buiten Leidschendam die richting de snelweg waait.

Niet alleen snelwegen Ook op provinciale wegen, zoals de N470 in Delft, de N207 bij Waddinxveen en Alphen aan den Rijn en de N14 in Leidschendam rijdt het stapvoets. In Den Haag, Rijswijk en Leiden staat het eveneens op veel plaatsen vast. Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.