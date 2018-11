Deel dit artikel:













Programma intocht Sinterklaas 2018 Sinterklaas en burgemeester Pauline Krikke | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - In de Haven van Scheveningen worden de Sint en zijn pieten op zaterdag 17 november niet alleen verwelkomd door heel veel kinderen uit de regio, maar ook officieel ontvangen door burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Via alle kanalen van Omroep West (TV, radio en online), kun je de intocht LIVE volgen vanaf 11.00 uur. Via de Facebookpagina zijn al eerder in de ochtend unieke beelden te zien vanaf de Pakjesboot!

Programma 10.30 uur Aanvang podiumprogramma in de haven van Scheveningen

10.45 uur Unieke beelden vanaf de pakjesboot (via Facebook)

11.00 uur Start live uitzending TV West

11.15 uur De pakjesboot vaart de 2de binnenhaven in

11.30 uur Sinterklaas en zijn pieten komen aan wal

11.45 uur Ontvangst door burgemeester van Den Haag Pauline Krikke

12.00 uur Vertrek Sinterklaas en einde programma in de haven

12.30 uur Start rijtour (zie apart bericht met alle tijden)

16.30 uur Aanvang podiumprogramma op het Plein

17.30 uur Aankomst Plein * programma en tijden zijn onder voorbehoud