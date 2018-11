Jurjen Vis wint Haghe-prijs voor beste historische boek

DEN HAAG - Schrijver Jurjen Vis heeft 'Die Haghe Geschiedenisprijs 2018' gewonnen voor het beste en origineelste boek over de geschiedenis van Den Haag. De auteur kreeg de prijs voor zijn werk: 'Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag'. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro.

Historicus Vis heeft in opdracht van de Haagse Diaconie de ontwikkeling van de armenzorg in kaart gebracht. Hij gaat in op hoe de diaconie, de armenzorg vanuit de kerk, was georganiseerd, wie er een beroep op deden en hoe het zat met de hulp aan de joden in de Tweede Wereldoorlog.

Vis was 'beduusd' na afloop van de prijsuitreiking. Zo zei hij: 'Geweldig. Dat ik als Amsterdammer en katholiek deze prijs mag winnen. Het gaat toch over een Haags protestants instituut.'



Toegankelijk en prachtig geïllustreerd

Juryvoorzitter Ellen van der Waerden, in het dagelijks leven gemeentearchivaris van de gemeente Den Haag, was lovend over het boek. 'De terechte winnaar', zei ze, 'aan de hand van bestaande en nieuwe inzichten heeft hij een enorm overzichtswerk gemaakt. Het is toegankelijk en prachtig geïllustreerd.'

Naast Vis waren er nog twee genomineerden voor de prijs: Kathleen Brandt-Carey met haar boek 'Ridder zonder vrees of blaam: het leven van George Maduro 1916-1945' en Koos Havelaar met zijn geschiedenis van 'Hollands Spoor: een koninklijk treinstation; kathedraal van de techniek'.



Herman Pleij

Die Haghe Prijs wordt al sinds 1970 elke twee jaar toegekend op initiatief van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en de Vrienden van het Haags Historisch Museum. Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, sprak voorafgaand aan de uitreiking over het belang van geschiedschrijving.

