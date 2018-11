Leidse voetbalvereniging Roodenburg gelooft in zelfstandig voortbestaan

LEIDEN - Ondanks een tekort aan leden gelooft het nieuwe bestuur dat het binnen vier jaar voldoet aan de voorwaarden van een zogenoemde 'vitale vereniging'. Daarvoor heeft het eerder dit jaar afspraken gemaakt met sportwethouder Paul Dirkse. De vraag is of Roodenburg ook die tijd gegund krijgt om orde op zaken te stellen.

Eerder deze week maakte de Leidse sportwethouder bekend dat het voortbestaan van vier Leidse voetbalverenigingen in gevaar is. Daarbij gaat het om FC Boshuizen, Leidsche Boys, Lugdunum en LV Roodenburg. Ze voldoen niet aan de voorwaarden van een zogenaamde vitale vereniging. Sportwethouder Paul Dirkse wil daarom dat deze verenigingen nog voor het eind van dit jaar samen naar een oplossing gaan zoeken.

Maar volgens voorzitter Leon Kloos van LV Roodenburg is dat in strijd met eerder gemaakte afspraken dit jaar. Over de financiële problemen is een betalingsregeling getroffen met de gemeente. En aan de eis dat de voetbalvereniging in alle jeugdafdelingen deelneemt met minimaal één team, wordt ook al voldaan.





Ondergrens

De enige voorwaarde waar het niet aan voldoet is de eis van 450 voetballende leden. De teller staat nu op 350. In samenspraak met de wethouder is een tijdspad opgemaakt om in 2022 aan deze eis te voldoen. Kloos houdt Dirkse graag aan deze afspraak: 'Dan moeten wij voldoen aan de vitaalregeling. Dus de vraag is: krijgen we die tijd.'

Maar Dirkse wil eigenlijk nog dit jaar duidelijkheid over de plannen van de vier noodlijdende voetbalvereniging. De eisen voor een 'vitale vereniging' spreken voor zich. Ook die van het aantal leden. Dirkse: 'Die norm hebben de verenigingen zelf opgesteld, samen met de KNVB. Dat is de ondergrens. Sterke verenigingen in de omgeving van Leiden hebben vaak meer dan 1000 leden.'



FC Boshuizen

Toch gelooft het nieuwe bestuur dat de club zelfstandig kan overleven. Kloos: 'We zijn in maart begonnen met weer opbouwen. Je ziet dat in de zomer veel nieuwe leden zich hebben aangemeld. Het aantal vrijwilligers trekt ook aan. Er is een betalingsregeling getroffen. Ik vind dat we er goed voor staan. We zijn een springlevende vereniging.'

Daar komt bij dat het vinden van een geschikte fusiepartner niet makkelijk is. Het liefst zou Roodenburg met de andere drie noodlijdende voetbalverenigingen samenwerken, maar sommige verenigingen zijn al in gesprek met andere clubs. Een veelgenoemde optie is een fusie met FC Boshuizen, maar ook dat stuit op weerstand: 'Ze zijn hier altijd welkom op Noord, maar het probleem is: als wij naar de Boshuizenkade moeten gaan, dat is aan de andere kant van de stad. Onze jeugd is niet bereid om drie keer in de week naar de andere kant van Leiden te fietsen.'