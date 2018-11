Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Driemaal is scheepsrecht; wint ADO eindelijk van Feyenoord? ADO-coach Fons Groenendijk in De Kuip. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat in het KNVB bekertoernooi voor het derde opeenvolgende jaar op bezoek bij Feyenoord. Succesvol waren de vorige twee edities tegen de Rotterdammers niet. Beide duels in respectievelijk de achtste finales en eerste ronde gingen met 1-5 en 0-2 verloren. Echter, driemaal is scheepsrecht; gaat het ADO eindelijk lukken om Feyenoord te verslaan? Mis niets van het duel via 89.3 Radio West of via onderstaand liveblog.

Voor laptop/computergebruikers: scroll met je muis in het liveblog om oudere berichten te lezen.