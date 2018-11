Emotionele herdenking voor overleden Scheveninger

DEN HAAG - Langs de boulevard van Scheveningen is donderdagmiddag afscheid genomen van Kees Roeleveld. De 51-jarige Scheveninger kwam op 24 oktober om het leven bij een bedrijfsongeval in Amsterdam. Roeleveld hielp al jaren mee bij de opbouw van het vreugdevuur van Scheveningen.

Zo'n honderd Scheveningers kwamen samen bij het monument de Vissersvrouw om Roeleveld een laatste eer te bewijzen. Hij was een graag geziene gast in de badplaats, vertellen bekenden. Hij reed er urenlang rond op zijn scooter, die tijdens de herdenking langs de weg was geparkeerd.

Roeleveld hielp ook al tien jaar mee met de opbouw van de vuurstapel van het vreugdevuur op Scheveningen. Daar vervoerde hij palets met een heftruck.



Ongeval

Op 24 oktober werd de Scheveninger bedolven onder een zogeheten kantelaar, die door nog onbekende oorzaak omviel. Hij overleed ter plaatse.

