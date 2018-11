Deel dit artikel:













Nep-postbode krijgt 2,5 jaar cel voor woninginbraak Foto: Archief

DEN HAAG - De 32-jarige nep-postbode Serginho S., die in 2015 een woningoverval pleegde in de Laan van Wateringseveld in Den Haag, heeft van de Haagse rechtbank tweeënhalf jaar cel gekregen. Op 20 januari 2015 drong S., verkleed als postbode, de woning binnen. De bewoonster liep hierbij gekneusde ribben op.

Het slachtoffer is een bijna gepensioneerde verpleegster. Toen er iemand aanbelde zag ze een oranje jas en een pakket. Ze dacht dat het de TNT-postbesteller was. Maar toen ze opendeed en een pen wilde pakken om te tekenen, drongen er drie mannen het huis binnen en werd ze geschopt. Ze vluchtte naar de buren, terwijl de daders een portemonnee met 500 euro weggristen. De portemonnee werd twee uur later gevonden in een afvalbak op Rotterdam Zuidplein, vlakbij de woning van S.. Hij werd pas anderhalf jaar later aangehouden. Ondanks een oproep op Opsporing Verzocht zijn de andere mannen niet gevonden. Serghino S. bleef ontkennen in de rechtbank, maar had harde bewijzen als camerabeelden en DNA-sporen tegen zich.

'Nooit meer online' De rechtbank heeft ook bepaald dat hij 1000 euro smartengeld en schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer. Ze zou nooit meer spullen online durven te bestellen en zou gebukt gaan onder angsten. Het Openbaar Ministerie had eerder drie jaar gevangenisstraf tegen S. geeist.