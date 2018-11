Opstelling ADO: Zwinkels onder lat, Necid op de bank tegen Feyenoord

DEN HAAG - Tomas Necid is voor het bekerduel met Feyenoord uit de basiself verdwenen. ADO-trainer Fons Groenendijk lijkt met Shaquille Pinas voor extra zekerheid achterin te kiezen. Robert Zwinkels verdedigt de Haagse goal.

Groenendijk heeft ook Aaron Meijers weer tot zijn beschikking. De Haagse aanvoerder moest de laatste competitiewedstrijd aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing. Meijers pakte twee weken terug tegen VVV-Venlo al zijn vierde gele kaart van het seizoen en had nog een gele kaart over van het vorige voetbaljaar. Door die vijf kaarten in totaal moest hij een week brommen.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Van Persie, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Troupee, Beugelsdijk, Kanon, Pinas, Meijers; Immers, Malone, El Khayati; Hooi, Becker.

LEES OOK: Groenendijk over Feyenoord: 'Het is één van de zwaarste, maar ook één van de mooiste lotingen'