Parkeergarage Castellum heeft last van roest, gemeente gaat repareren Parkeergarage Castellum Alphen 1

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat op korte termijn een tweede draagcontructie aanleggen bij de parkeergarage onder het gemeentehuis en Theater Castellum. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Bij controle is roest aangetroffen in een deel van de staalconstructie boven de ingang van de garage. Reparatie is niet meer mogelijk.

De roest is ontstaan omdat er een lek zit waardoor regenwater bij het staal in het beton kan komen. Dat lek wordt ook gerepareerd. De bouw van de nieuwe draagcontructie moet volgens de gemeente snel gebeuren omdat de garage anders niet meer veilig is. Het gemeentehuis en Theater Castellum, die beiden bovenop de garage staan, lekken ook. De noord-en de oostgevel lekken het meest en worden nu aangepakt. In eerste instantie wordt een klein stuk gerepareerd waarna wordt gekeken of de gevel dan ook echt waterdicht is.

Kosten: meer dan 1,5 miljoen euro Na de laatste heftige regenbuien is eveneens lekkage ontdekt bij Theater Castellum. Na onderzoek wil de gemeente dit zo snel mogelijk goed aanpakken omdat er anders veel grotere schade kan ontstaan. Alle reparaties kosten bij elkaar ruim 1,5 miljoen euro.