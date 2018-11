Deel dit artikel:













Grote brand in stal Leidschendam: zwarte rook trekt over A4 Flinke rookwolken bij een felle brand in Leidschendam (Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - Bij een boerenbedrijf aan de Stompwijkseweg in Leidschendam is donderdagmiddag brand uitgebroken in een hooischuur. De zwarte rookwolken trekken over de snelweg A4. Volgens de brandweer gaat het blussen nog uren duren. Het advies is voor automobilisten om het ventilatiesysteem in de auto uit te zetten.

Mogelijk wordt er een snelheidsbeperking ingesteld op de A4 vanwege de hinderlijke rook. 'Daarover zijn we nog in overleg met de politie', aldus een brandweerwoordvoerder. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Het vuur houdt de brandweer de komende uren nog wel bezig. 'Als hooi brandt dan geeft dat veel rookontwikkeling. We bekijken of we het hooi uit elkaar gaan trekken', zegt een brandweerwoordvoerder.

Koeien voor het eerst in de wei Samen met omwonenden lukte het de brandweer om koeien in een naastgelegen stal op tijd naar de wei te jagen. Al was dat nog even een uitdaging. 'De koeien waren nog nooit de stal uitgeweest, dus ze wilden snel weer naar binnnen. Maar ze staan nu buiten. We hebben in ieder geval veel dieren gered.' Volgens de brandweer is er alleen materiële schade.