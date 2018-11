Provincie voorkomt forse prijsstijging busvervoer tussen Alphen en Schiphol

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het dalabonnement van Arriva-buslijn 470 tussen Alphen aan den Rijn en Schiphol blijft voorlopig nog bestaan. Arriva wilde het dalabonnement van 62 euro per maand afschaffen. Daarvoor in de plaats zou een regioabonnement komen van 158 euro in de maand. Dat zou een forse prijsstijging voor busreizigers betekenen, maar daar steekt de provincie Zuid-Holland een stokje voor.

Arriva introduceerde in 2016 het regio-abonnement. Dat is de opvolger van de reguliere Arriva-abonnementen, zoals Arriva Dal Vrij. Om iedereen te laten wennen aan dit nieuwe abonnement, kozen de vervoerder en de provincie Zuid-Holland voor een tweejarige overgangsregeling. Maar die regeling, voor bijvoorbeeld reizen in de daluren, zou eind dit jaar aflopen.

Busreizigers tussen Alphen en Schiphol op R-netlijn 470 betalen nu nog 62 euro in de maand voor dit traject. Na de overgangsregeling moeten ze daar maar liefst 158 euro per maand voor betalen. De reizigers kunnen wel voor die extra kosten ook van andere lijnen in de regio gebruikmaken. Maar op jaarbasis kost dit de reiziger zo'n 900 euro meer. Mensen die alleen van hun huis naar werk reizen, betalen daardoor fors meer.



Overgangsregeling met vier jaar verlengd

Daarom kaartte GroenLinks de prijsstijging aan bij het provinciebestuur van Zuid-Holland. Provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD) was op dat moment al in gesprek met busvervoerder Arriva over een oplossing. De provincie en Arriva hebben nu besloten om de overgangsregeling vanaf 2019 met vier jaar te verlengen. De provincie trekt hier 400.000 euro voor uit.

Gedeputeerde Vermeulen is tevreden met deze oplossing: 'Als je vaak met het openbaar vervoer reist, moet je niet opeens veel meer hoeven betalen voor je abonnement. Daarom heb ik al eerder besloten dat de bestaande abonnementen nog kunnen worden verlengd.'



GroenLinks: 'Overal dalabonnementen'

Ook Statenlid Berend Potjer van GroenLinks is een blij man. 'Mensen kunnen nu hun baan houden en worden niet de auto ingejaagd.' Voor GroenLinks gaat dit overigens nog niet ver genoeg. 'Als het aan ons ligt, beperken we dit niet tot deze lijn, maar voeren we overal in Zuid-Holland dalabonnementen in', aldus Potjer.