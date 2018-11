Op de Binckhorst krijgt de nieuwe Haagse economie vorm

DEN HAAG - 'Vaak is een bedrijf in zichzelf gekeerd en dan is het wel goed om elkaar tegen te komen. Bijvoorbeeld tijdens de lunch of in de gang. Of dat je even bij elkaar naar binnen kan lopen: "hé, wij hebben dit probleem, kan je daarbij helpen?". En dat gebeurt heel erg veel.'

Friend-Jan van den Eerenbeemt, creatief-directeur van het bedrijf Scenarios4summits, een bedrijf dat mensen laat ervaren hoe het is om in een crisis te zitten en hoe ze daarop kunnen reageren, is enthousiast over het werken in de voormalige Caballero Fabriek op de Binckhorst. 'Er gebeurt hier van alles. Er zitten ook allerlei leuk bedrijven. Ik ga nooit meer weg.'

Op dat Haagse bedrijventerrein worden de komende jaren niet alleen duizenden woningen gebouwd, vooral het gebied rond de haven wordt ook steeds meer dé plek voor startende bedrijven die werken aan een betere wereld. Daarom gaat de gemeente Den Haag hier nog meer ruimte te beschikking stellen aan dat soort ondernemingen.



De Titaan

Zo werd vorige week bekend dat het pand waarin nu nog de Harting-Bank is gevestigd wordt verbouwd tot een gebouw waarin groeiende innovatieve bedrijven onderdak gaan krijgen. Het wordt na een forse opknapbeurt De Titaan genoemd.

Volgens het Haags stadsbestuur is er op dit moment 'onvoldoende' huisvesting voor jonge of groeiende vernieuwende, creatieve bedrijven in Den Haag. Dit terwijl een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor dit soort ondernemers wel 'van cruciaal belang is voor de economische concurrentiekracht van Den Haag' en 'daarmee voor de toekomstige werkgelegenheid'.



Te groot

De Titaan moet onderdak gaan bieden aan bedrijven die eigenlijk net iets te groot worden voor de Caballero Fabriek, vertelt de Haagse wethouder Saskia Bruines (D66, kenniseconomie). Volgens haar past de uitbreiding van de hoeveelheid bedrijfsruimte op de Binckhorst in de strategie van de stad.

Den Haag was lang afhankelijk van de Rijksoverheid als grote werkgever. Nu wil de stad zich meer richten op internetveiligheid en wat de 'impact economy' wordt genoemd. Ondernemingen die zich inzetten voor een betere wereld, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van drones die onbemand in rampgebieden hun werk kunnen doen, of eiwitten uit insecten halen en zo meehelpen het voedseltekort in de wereld te bestrijden. Bruines: 'We moeten nieuwe kanten van de economie ontwikkelen.'



Bij elkaar

De sfeer in dit deel van de stad helpt daar ook bij. Net als de manier van werken in dit soort verzamelgebouwen. 'Het levert veel interactie op. Dit soort bedrijven zit graag bij elkaar in een pand,' aldus de wethouder.

Dat bevestigt ook Van den Eerenbeemt: 'We gunnen elkaar wat. Je hebt ook anderen nodig, je kan het niet meer alleen.'