Sumatrabrug in Leiden afgesloten vanwege gezonken boot De boot wordt omhooggetakeld | Foto: AS Media

LEIDEN - De Sumatrabrug in Leiden is sinds 16.30 afgesloten voor verkeer. Onder de brug was een boot gezonken die rond 19.30 is geborgen. De boot lekte olie die de Oude Rijn is ingestroomd. Het is nog niet bekend hoeveel schade de lekkage heeft veroorzaakt.

De afsluiting van de veelgebruikte brug heeft voor veel oponthoud gezorgd. Verkeer naar het nabijgelegen bedrijventerrein De Waard wordt omgeleid via de Trompstraat en de Waardstraat. Fietsverkeer kan ook gebruik maken van de fietsbrug over het Utrechtse Jaagpad. LEES OOK: Zeer drukke avondspits in de regio: flinke files op A4 en A13