Nieuw onderzoek naar overval in Hoogeveen met Haagse betrokkenen

DEN HAAG - Experts van de politie hebben vandaag opnieuw onderzoek gedaan in de zaak van een overval op een Chinees restaurant in Hoogeveen, meldt RTV Drenthe. 'De verkeersongevallenanalisten doen verdiepend onderzoek', laat de politie aan de regionale zender weten. Twee Hagenezen worden verdacht van deze overval met dodelijke afloop.

Twee weken geleden werd de eigenaar van een Chinees restaurant zwaargewond gevonden naast een BMW die tegen een muurtje was gebotst. Uiteindelijk overleed de restauranthouder aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de man de wagen van twee Hagenezen probeerde tegen te houden. Waarschijnlijk omdat ze net zijn zaak hadden overvallen. Tijdens de achtervolging van het duo heeft hij zich naar alle waarschijnlijkheid aan de deur van de vluchtauto vastgeklampt.





Vuurwapen

De politie vond in de verongelukte auto een 30-jarige Hagenaar. Een 31-jarige Hagenaar werd in de omgeving gearresteerd. In de auto werden een flinke hoeveelheid geld en een vuurwapen gevonden. De 30-jarige zit nog vast, de 31 jarige is ondertussen op vrije voeten. Hij is nog wel steeds verdachte in de zaak.

