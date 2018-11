Driemaal is geen scheepsrecht voor ADO Den Haag tegen Feyenoord

DEN HAAG - Voor het derde jaar op rij is ADO Den Haag door Feyenoord uit het KNVB bekertoernooi geknikkerd. In De Kuip werd het donderdag 5-1 voor de Rotterdammers. Nasser El Khayati schoot ADO na vijf minuten op werkelijk weergaloze wijze op voorsprong, maar zijn goal werd al voor rust door treffers van Nicolai Jørgensen en Eric Botteghin teniet gedaan.

De twee voorgaande edities tussen Feyenoord en ADO Den Haag in bekerverband eindigden ook al in het voordeel van de Rotterdammers. Twee jaar geleden won Feyenoord met 1-5, een jaar later eindigde het treffen in 2-0.

Feyenoord liet in de beginfase van het duel twee megakansen op de voorsprong liggen, terwijl ADO-creatieveling El Khayati slechts één poging nodig had om te scoren. De middenvelder, die van trainer Fons Groenendijk een vrije rol had gekregen, verschalkte Kenneth Vermeer met een fantastisch schot.

Terugspeelbal

Het was een lekkere opsteker voor ADO, dat Jørgensen voor de 1-0 drie behoorlijke kansen zag missen. Een kwartier na de openingstreffer was het echter wel raak voor de Deen, na een foutieve terugspeelbal van Giovanni Troupée. De Haagse verdediger hielp de thuisploeg in het zadel door de bal te zacht terug te spelen op Robert Zwinkels, die de gelijkmaker niet kon voorkomen.

Vlak voor rust draaide Feyenoord de wedstrijd om. Na wat kansjes was het Botteghin die op slag van rust de 2-1 binnenkopte. De Braziliaan stond helemaal vrij bij de corner van Sam Larsson en zette ADO op een psychologisch slecht moment op achterstand. Daarvoor schoot Elson Hooi via het been van doelman Vermeer op de lat.



Snelle goal

Op basis van de eerste helft, was er in de tweede helft nog alles mogelijk voor ADO Den Haag, maar de genadeklap viel al vlak na de rust. Bart Nieuwkoop liep met wat gekluts door de ADO-verdediging, waarna Jørgensen Feyenoord met een hard schot op 3-1 zette. Uiteindelijk kwam er een hattrick achter zijn naam te staan. Vlak voor tijd bepaalde Sam Larsson de eindstand op 5-1.

ADO Den Haag versloeg in de vorige ronde de amateurs van OJC Rosmalen. Het werd 0-6. El Khayati en Tomas Necid scoorden twee keer en ook Tom Beugelsdijk en Sheraldo Becker troffen het net. Aanstaande zondag gaat ADO op bezoek bij FC Utrecht. In de Domstad wordt om 14.30 uur afgetrapt.

Scoreverloop Feyenoord - ADO Den Haag 5-1 (2-1): 0-1 El Khayati, 1-1 Jørgensen, 2-1 Botteghin, 3-1 Jørgensen, 4-1 Jørgensen, 5-1 Larsson

Feyenoord: Vermeer; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Van Persie (83. Ayoub), Vilhena; Berghuis, Jørgensen (82. Vente), Larsson.

ADO Den Haag: Zwinkels; Troupée (68. Goossens), Beugelsdijk, Kanon, Pinas, Meijers; Immers (75. Lorenzen), Malone, El Khayati (63. Necid); Hooi, Becker.

Scheidsrechter: Jochem Kamphuis

Gele kaarten: Beugelsdijk (ADO Den Haag)

Rode kaarten: n.v.t.

Toeschouwers: n.n.b., De Kuip, Rotterdam