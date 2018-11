Meer dan helft nieuwbouwhuizen gebouwd zonder gasaansluiting

REGIO - Voor het eerst wordt meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland en Utrecht gebouwd zonder gasaansluiting. Sinds 1 juli is voor 56 procent van de nieuwbouwprojecten geen gasaansluiting gevraagd, meldt netbeheerder Stedin. In 2017 had ruim eenderde van de nieuwe huizen geen gas meer.

Sinds 1 juli 2018 is de plicht van netbeheerders om nieuwbouwwoningen desgevraagd op aardgasnet aan te sluiten geschrapt. De overheid heeft de ambitie om in 2050 alle woningen van het aardgas af te hebben. Toch is afgelopen kwartaal de bouw gestart voor 1939 nieuwe woningen verwarmd op aardgas. Dit kan omdat deze woningen een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor 1 juli.

Eenmaal aangevraagd is de vergunning onbeperkt geldig. Hoeveel woningen er nog gebouwd gaan worden op basis van een oude vergunning is niet duidelijk. De inschatting van Stedin is dat het nog enkele jaren kan duren voordat 100 procent van de nieuwbouw toekomstbestendig wordt gebouwd.



Den Haag en Zoetermeer

In Den Haag zijn na 1 juli van dit jaar iets meer dan 500 woningen opgeleverd of aangevraagd zonder gasaansluiting, dat is 61 procent van het totaal. In Zoetermeer gaat het om ruim honderd woningen, dat is 74 procent van het totaal.

Opvallend is volgens Stedin dat vooral grote nieuwbouwprojecten zonder gasaansluiting worden gebouwd. Kleinere projecten, met minder dan vijfitg huizen, hebben beduidend vaker nog wel gas.



Stedin

Netbeheerder Stedin vindt zelf dat projectontwikkelaars en bouwers geen huizen meer met aardgas moeten opleveren. 'Het is niet uit te leggen dat er miljoenen geïnvesteerd worden om bestaande woningen van het aardgas af te krijgen, terwijl er tegelijkertijd nog woningen met een gasaansluiting worden bijgebouwd', zegt David Peters van Stedin.

LEES OOK: Nederland moet van het gas, behalve het Binnenhof?