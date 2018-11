'Ze zijn gewoon aan het filmen terwijl mijn man dood ligt te gaan'

DEN HAAG - 'We hebben hier als politie geen woorden voor', schrijft agent Gerwen in een blog over een reanimatie op de Haagse Grote Marktstraat. Omstanders stonden voor de ruiten te filmen, terwijl er binnen in een restaurant iemand werd gereanimeerd.

In het blog vertelt de agent uitgebreid over de aangrijpende gebeurtenis van afgelopen woensdagavond. Gerwen komt na de melding een restaurant binnen waar hij gasten 'verstijfd binnen ziet zitten'. 'De ogen zijn allemaal gericht op de persoon die op de grond ligt', omschrijft de agent. Een mevrouw is op dat moment al bezig met de reanimatie.

'Op dat moment zoek ik de partner van het slachtoffer. Ik zie haar aan tafel zitten, hevig geëmotioneerd. In haar ogen zie ik ongeloof en ze vraagt aan mij: "Hij gaat toch niet dood he?" Ik vertel haar dat we alles doen om haar man hier te houden', aldus Gerwen.



'Dit kan toch niet waar zijn?'

Terwijl de man vecht voor zijn leven en inmiddels een schok van de AED krijgt, kijken de agent en de vrouw naar buiten. Ze zien dat een groep van twintig tot dertig man van buiten staat te kijken. Een aantal van hen is aan het filmen. 'Dit kan toch niet waar zijn?' Mijn gedachten worden uitgesproken door de vrouw. 'Ze zijn gewoon aan het filmen terwijl mijn man daar dood ligt te gaan'.

Gerwen snelt naar buiten: 'Ik verzoek ze op niet misverstane wijze te vertrekken bij het raam'. Op dat moment hoort de agent dat de man weer een hartslag heeft en zelfstandig ademt. De man is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is gedotterd en het inmiddels naar omstandigheden goed maakt.



Confrontatie met filmers niet mogelijk

De politie is stomverbaasd dat er mensen zijn die het nodig vonden om te kijken en de reanimatie te filmen. 'Dit zijn de mensen die onder toeziend oog van partner, hulpverleners en getuigen het nodige vinden om te kijken en zelfs te filmen. Helaas kunnen we het gesprek met deze mensen niet voeren. Wij hadden ze graag geconfronteerd: “Stel je voor dat het een dierbare van JOU is, hoe zou jij het vinden?', vraagt de politie zich af.