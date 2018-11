Vuurwerkshow Laak met jaarwisseling weer afgelast, nu vanwege Malek F.

DEN HAAG - De vuurwerkshow in de Haagse wijk Laak gaat niet door. Het spektakel zou plaatsvinden bij het water aan de Leeghwaterkade. Maar enkele bewoners van de naastgelegen Fijnjekade zeggen de show niet aan te kunnen, omdat ze getraumatiseerd zijn vanwege de steekpartij van Malek F. op de Leeghwaterkade op 5 mei.

F. stak die dag drie mensen neer op de Leeghwaterkade. Hij werd neergeschoten door de politie. Sommige omwonenden zijn daar nog steeds door getraumatiseerd. 'De gemeente had gevraagd om draagvlak voor de vuurwerkshow,' zegt Kees Berenbak van De Buurt Bestuurt, dat de show organiseert. 'We hebben daarvoor ook een enquête gehouden. Mensen zijn getraumatiseerd, daar zijn we nu tegenaan gelopen.'

Berenbak noemt de beslissing 'best wel pittig, maar het bewonersbelang gaat altijd voor.' De Buurt Bestuurt is in februari al begonnen met de organisatie van het vuurwerk. 'We willen minder geweld en minder milieuschade in Laak, dat willen we bereiken door iets te organiseren voor de jongeren. We hebben ons stinkende best gedaan.'



Eerste keer ook niet

Een alternatief plan voor oud en nieuw heeft Berenbak nog niet. 'Eerst uitblazen,' zegt hij. Afgelopen jaarwisseling ging de eerste geplande editie van het vuurwerk ook al niet door vanwege te harde wind. Toen viel het besluit pas op 31 december.

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft grote waardering voor het besluit van de initiatiefnemers. 'De verschrikkelijke gebeurtenissen op 5 mei hebben juist op die plek ontzettend veel impact gehad op mensen. En nog steeds. Het is goed dat de initiatiefnemers daar rekening mee houden, hoe sneu het voor hen ook is dat hun inspanningen weer niet tot een mooie vuurwerkshow leiden', aldus de burgemeester.