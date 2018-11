Deel dit artikel:













'Kapitale fouten' nekslag voor ADO Den Haag: 'Op dit niveau mag dat niet' ADO-coach Fons Groenendijk in De Kuip. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Fons Groenendijk zag donderdagavond dat zijn ADO Den Haag 'kapitale fouten' maakte die op dit niveau niet thuishoren. In het KNVB bekertoernooi ging de Haagse ploeg met 5-1 onderuit tegen Feyenoord. 'Dit is heel teleurstellend. We hebben ze zelf in de wedstrijd geholpen door de goals weg te geven', zegt hij na afloop.

'De eerste drie tegengoals zijn echt fouten, kapitale fouten. En dat wordt afgestraft', vervolgt Groenendijk, die spelmaker Nasser El Khayati nog op prachtige wijze de 0-1 zag scoren. 'Wij kregen ook nog een goede kans op de 1-2 met Elson Hooi, die op de lat schoot. Maar je gaat toch met een domper de rust in, omdat je notabene een corner niet goed verdedigt.' Groenendijk koos tegen Feyenoord voor een andere tactiek. Tomas Necid zat, mede door een lichte blessure, op de bank. El Khayati kreeg een vrije rol in de voorhoede. Het is iets waar Groenendijk vaker voor zou kunnen kiezen. 'Het betaalde zich wel meteen uit. Feyenoord had toch wel moeite met Nasser. Ze wisten niet precies wie hem op moest pakken.' LEES OOK: Driemaal is geen scheepsrecht voor ADO Den Haag tegen Feyenoord