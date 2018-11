Haagse PvdA wil meer plekken om verwijderde fiets vlak bij huis op te halen

DEN HAAG - De PvdA in Den Haag pleit voor meer mogelijkheden om fietsen op te halen die verwijderd zijn. De door gemeente weggehaalde fietsen kunnen nu alleen maar worden opgehaald in een depot bij de Binckhorst.

Raadslid Janneke Holman weet dat in andere grote steden al alternatieven zijn. Zo zegt het PvdA-lid: 'Het zou toch mooi zijn als bewoners, tegen een extra vergoeding, hun fiets dicht bij huis zouden kunnen ophalen. In Rotterdam kan je voor tien euro je fiets laten bezorgen op vier andere plekken in de stad en in Amsterdam voor 12,50 zelfs bij je thuis.'

Maar een klein gedeelte van de verwijderde fietsen wordt opgehaald. Holman denkt één depot een drempel is voor de bewoners van Den Haag. 'Het is enorm zonde dat zoveel fietsen niet worden opgehaald', vindt ze. 'De tocht naar het fietsendepot is voor veel mensen een flinke drempel om hun fiets terug te krijgen, daarom is het zaak om het bewoners gemakkelijker te maken.'

