Treinverkeer ontregeld bij Gouda, oplossing kan nog uren duren Problemen op het spoor bij Gouda (Foto: Omroep West)

GOUDA - Treinreizigers hebben vrijdagochtend last van grote problemen op het spoor rond Gouda. Door een kapotte bovenleiding lag het treinverkeer rond Gouda in de ochtendspits enkele uren volledig plat, meldt de NS. Ook al rijden sinds 08.00 uur weer enkele treinen en zet de NS stopbussen in, de problemen zullen waarschijnlijk tot zeker 16.00 uur aanhouden, meldt de NS.

Oorzaak van de problemen is een draad van de bovenleiding, die door een voorbijrijdende trein kapotgetrokken is, meldt woordvoerder Coen van Kranenburg van ProRail. Dat gebeurde op het traject tussen Den Haag/Rotterdam en Gouda. Daardoor kwam ook tussen Boskoop en Gouda het treinverkeer stil te liggen. Update 08.00 uur: Monteurs zijn bezig om de storing zo snel mogelijk te verhelpen, maar het is nog onbekend hoe lang de problemen zullen duren. Sinds 08.00 uur is de helft van het treinverkeer voorzichtig hervat, meldt ProRail. Volgens de NS gaat het tot ongeveer 11.15 uur duren voordat alle treinen weer rijden. Update 09.45 uur: De NS meldt dat er stopbussen worden ingezet tussen Gouda, Nieuwerkerk aan den IJssel, Cappelle Schollevaar en Rotterdam Alexander. Ook rijden er bussen tussen Gouda, Waddinxveen Triangel, Waddinxveen, Waddinxveen Noord en Boskoop. Nog altijd is de verwachting dat de problemen niet voor 11.15 uur zijn opgelost. Update 11.30 uur: Volgens de NS gaat het niet tot 11.30 uur, maar tot zeker 16.00 uur duren voordat de problemen zijn verholpen. Enkele sporen zijn bruikbaar en er worden stopbussen ingezet, maar een oplossing voor de problemen laat nog uren op zich wachten.

Reizigers beklagen zich over de extra reistijd en de omleidingsroutes. Anderen, zoals wethouder Thierry van Vugt, maken van de gelegenheid gebruik om in Gouda gestrande reizigers te verleiden om de stad te bezoeken: