Oegstgeester Golfclub in hun nopjes met gloednieuwe baan

OEGSTGEEST - Een lang gekoesterde wens van de Oegstgeester Golfclub is in vervulling gegaan. In sneltreinvaart werd een eigen 9 holes golfbaan uit de grond gestampt. 'Normaal gesproken duurt de aanleg een jaar, dit is heel snel gegaan', vertelt voorzitter Frans Tetteroo op Radio West. 'Een half jaar geleden werd hier nog gevoetbald.'

Op het voormalige voetbalterrein werd de baan aangelegd, met onder meer gras van de voetbalclub. Dat het zo snel kon gebeuren is volgens Tetteroo te danken aan het mooie weer van de afgelopen maanden en de goede samenwerking tussen ondernemers, aannemer en bestuur. 'En vergeet zeker niet de inzet van heel veel vrijwilligers. Die hebben ongelooflijk hun best gedaan.'

Jos de Bruin is een van die vrijwilligers. 'Hij is al vijf maanden van 's morgens 07.00 tot 's middags 16.00 uur aanwezig', zegt de voorzitter trots. 'Tsja, het is mijn werk en je krijgt hier heel veel waardering', bevestigt De Bruin.



Uitdagend

De baan, een ontwerp van golfbaanarchitect Aart Bergsma, bestaat uit enkele uitdagende fairways en greens, dus het stuk gras waar je overheen moet om naar een ander gaatje te komen, en het kortgemaaide stuk gras rond zo'n hole. 'Je kunt de baan in anderhalf uur lopen. Dat is ideaal voor ondernemers die daarna weer snel aan het werk moeten. Daarnaast is het een attractieve, uitdagende baan. Zo hebben we onder meer 'Wasteland', een lastig terrein waar je als golfer liever niet in terecht komt. Want als je erin ligt met je bal, dan is het een ramp om er weer uit te komen.'

