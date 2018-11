Haagse wethouder De Mos klimt in graafmachine voor opbouw Red Bull Knock Out

DEN HAAG - Onder toeziend oog van wethouder Richard de Mos (Economie en Evenementen) zijn graafmachines vrijdag begonnen aan de bouw van een Red Bull Knock Out-parcours op het strand van Scheveningen. Red Bull Knock Out is de grootste en zwaarste strandrace ter wereld. De race staat zaterdag 10 november voor de zesde keer op de planning op Scheveningen.

'Midden in het laagseizoen komen duizenden mensen van binnen- en buitenland naar onze mooie stad toe. Ze zien dat Den Haag een stad is aan zee met ook een historische binnenstad. En dat is heel goed voor de economie', vertelt wethouder De Mos.

De wethouder droeg zelf ook een steentje bij. Hij nam plaats in één van de graafmachines die worden gebruikt om het parcours te maken. 'Ik vind het fantastisch speelgoed', aldus een De Mos.



Motoren komen dichter bij publiek

Het parcours wordt ook deze editie weer gebouwd door de Nieuw-Zeelander Greg Atkins. Volgens hem zitten er dit jaar 'meer extreme elementen' in het parcours. Ook komen de motoren dichterbij het publiek. 'We brengen de racers dichter bij de Scheveningse Pier en de promenade. Dus het is veel mooier voor het publiek om mee te maken'.

Red Bull Knock Out werd twee jaar geleden voor het laatste georganiseerd op Scheveningen. Net als toen werden er duizend startplekken vergeven. Deze startbewijzen werden volgens de organisatie binnen 39 minuten uitgedeeld. Een verschil met de vorige edities is dat Red Bull Knock Out onderdeel is van de internationale World Enduro Super Series (WESS), een klassement van verschillende motorcrossevenementen. De race op Scheveningen vormt de afsluitende race in dat klassement.



Tweedaags motorcrossspektakel

Red Bull Knock Out is een tweedaags motorcrossspektakel. Op vrijdag vindt de technische keuring van de motoren plaats, op zaterdag worden de races gehouden. Ook zijn er andere activiteiten op en rond het strand.

Twee jaar geleden trok het evenement ruim 70.000 mensen naar het Haagse strand. De Nederlander Jeffrey Herlings reed toen oppermachtig naar de winst.