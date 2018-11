Plannen voor nieuw distributiecentrum in Alphen aan den Rijn

DEN HAAG - Er zijn weer plannen voor een nieuw distributiecentrum in Alphen aan den Rijn. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Het investeringsbedrijf Stahlberg uit Alphen aan den Rijn heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten voor de bouw van een distributiecentrum van 70.000 vierkante meter. Een eerder plan ketste af omdat er geen klanten voor waren.

Het gebouw zou moeten verrijzen op een braakliggend stuk grond vlakbij de containerhaven Alpherium. De investeerder heeft nog geen klanten voor het pand dat hij wil neerzetten. 'Ik hoop een hele grote partij aan te trekken. Het zou natuurlijk een droom zijn als die partij het hele gebouw in gebruik wil nemen, met een link met de containerterminal', stelt Dries Wilschut van Stahlberg.

Als het niet lukt om een partij te vinden die alle vierkante meters gebruikt, is er volgens hem nog geen man overboord. ‘Dan kunnen we bijvoorbeeld iets doen met bezorgdiensten. Het gaat dan om een bedrijf dat het laatste stukje van distributie van pakketten verzorgd, zodat ze uiteindelijk aan de voordeur verschijnen.'



Plan eerst verder uitwerken

Het plan voor het bouwen van het nieuwe distributiecentrum wordt nu eerst verder uitgewerkt. 'Er moet eerst meer inzicht zijn in de eindgebruikers, het plan, de duurzaamheidsaspecten en de effecten voor de werkgelegenheid in Alphen aan den Rijn', zegt wethouder Gerard van As. Hij heeft wel vertrouwen in de plannen omdat Stahlberg volgens hem goede contacten heeft met watergebonden logistieke bedrijven.