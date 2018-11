Fons Groenendijk alert: 'Je kunt zeggen dat er niet veel aan de hand is, maar ik wil het voor zijn'

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk is niet gelukkig met het spel van zijn ploeg de laatste weken. In de beker werd ruim verloren van Feyenoord (5-1) en tegen laagvlieger NAC bleef ADO steken op 1-1. 'Op dit moment vind ik dat het beter moet, dus dan ga je om je heen kijken. Misschien zie je dat zondag al terug', aldus Groenendijk.

'We bekijken vandaag beelden met spelers, we praten met spelers, we laten ze dingen zien en confronteren ze ook. Wat mij betreft is het nu het moment dat we alert moeten zijn. Je kunt ook zeggen, je staat gedeeld negende, er is toch niet veel aan de hand, maar ik wil het voor zijn', klinkt de ADO-trainer duidelijk.

'We moeten lering trekken uit de wedstrijd tegen Feyenoord. De lering zit vooral in het verdedigen. Dat moet je doen met de absolute wil om het niet laten gebeuren. Zoals bij de corner waar Feyenoord uit scoort. Dat mag absoluut niet gebeuren. Dat moet er uit. We moeten bijna wekelijks drie á vier goals maken om te winnen.'

'We hebben de wedstrijden gezien en het zit niet tegen bij FC Utrecht. Tegen AZ had het anders kunnen zijn en tegen Willem II doen ze het in de slotfase. Of het de hand van Dick Advocaat (trainer Utrecht, red.) is, weet ik niet, dan moet ik er dagelijks opzitten', vertelt Groenendijk op de persconferentie in aanloop naar FC Utrecht.

Giovanni Troupee neemt tegen FC Utrecht hoogstwaarschijnlijk plaats op de tribune. Dion Malone is zijn vervanger als rechtsback waardoor Shaquille Pinas als controleur op het middenveld start. Verder zijn Lex Immers en Nasser El Khayati twijfelgevallen, maar is de verwachting dat zij wel starten.

'Er zijn wat vraagtekens voor Utrecht. Met name de jongens die gewisseld werden (Immers en El Khayati red.). We hebben nog één training voor FC Utrecht. We zullen moeten kijken hoe iedereen er straks voor staat', aldus Groenendijk.

Vorig seizoen leek ADO Den Haag drie punten mee naar huis te nemen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Ver in de blessuretijd scoorde FC Utrecht de gelijkmaker.

