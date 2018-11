DEN HAAG - ADO-speler Lex Immers gaat ondanks de mindere resultaten van ADO Den Haag niet bij de pakken neerzitten. 'Het zit gewoon ff niet mee en dat is klote, maar we moeten elkaar niet laten zakken', klinkt hij stellig. 'Nu moeten we met elkaar terugvechten, dat is ook waar ADO voor staat natuurlijk.'

Immers vervolgt: 'Strijd, passie en Haagsche bluf. Dat moeten wij in de komende wedstrijden weer laten zien en dan zorgen dat we uit het dalletje krabbelen.' ADO speelt zondagmiddag uit tegen FC Utrecht en treft volgende week zondag AZ in eigen stadion.

De afgelopen weken kwam ADO, ondanks diverse grote kansen, niet voorbij NAC en hielp het Feyenoord in het bekertoernooi aan diverse doelpunten. 'Het heeft ook met dingen meezitten te maken. Sommige dingen zitten nu niet mee. Er is een aantal wedstrijden geweest waar de bal van de lijn werd gehaald of ballen op de lat terecht kwamen. Dat zijn dingen die vorig jaar wel goed vielen en nu even niet', vertelt Immers.



'Koppies bij elkaar steken'

'Als die dingen wel goed vallen dan heb je drie tot vier punten meer en dan ziet de wereld er heel anders uit, ik wil overigens niet zeggen dat het er nu slecht uitziet hoor, maar daar zit het verschil ook in. Nu is het een moment om de koppies bij elkaar te steken en er zondag alles uit te halen.'

'Wat moet je er aan veranderen? Je kunt er niks aan veranderen. Het zit ergens tussenin hier, dat is het ongrijpbare, ik weet niet wat het is. Dat is gewoon even niet het geluk hebben. Wij zitten nu in een fase waarin het allemaal niet goed gaat. Of dit de gifbeker van het linkerrijtje is? Dat weet ik niet, het zit gewoon ff niet mee.'