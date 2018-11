Tien jaar cel en tbs geëist tegen Gerard P. voor ombrengen Portugese Maria

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag tien jaar cel en tbs geëist tegen Gerard P. (44). Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana uit Den Haag heeft omgebracht en haar lichaam heeft weggemaakt. Het OM legt P. doodslag ten laste, omdat er niet genoeg aanwijzingen zijn dat hij haar met voorbedachten rade heeft gedood.

Onze verslaggevers Anniek Enthoven en Sander Knura tweeten live vanuit de rechtbank. Volg hun tweets hier.

Voordat het lichaam van de van oorsprong Portugese Maria in november 2017 gevonden werd, was de vrouw wekenlang vermist. Uiteindelijk werd ze gevonden in een met beton verzwaarde koffer in het Starnmeer vlakbij Alkmaar. De 48-jarige vrouw was meerdere keren gestoken met een mes. Na de vondst van de koffer bekende haar toenmalige vriend dat hij Maria om het leven heeft gebracht.



'Stoppen sloegen door'

P. en zijn vriendin zouden een stormachtige relatie met elkaar hebben gehad. Ze kampten alle twee met verslavingen. Tijdens eerdere zittingen verklaarde P. dat hij niet van plan was om Maria te doden: 'Ik was in paniek en onder invloed.'

Maria is voor het laatst in leven gezien op 25 augustus 2017, toen ze de flat binnenging waar zij en Gerard woonden. Er ontstond meteen ruzie, die steeds hoger opliep. Maria dronk een halve fles whisky, Gerard dronk bier en gebruikte coke. Volgens de verdachte bedreigde Maria hem met een mes. 'De stoppen sloegen door', zei P. vrijdag in de rechtbank.



Zakken beton en koffer

Gerard gooide Maria op de bank en ging daarna naar de douche om naar eigen zeggen zijn bloedende hand af te spoelen, omdat die was geraakt door het mes. Toen hij terugkwam, ademde ze niet meer. Hij zette haar onder de douche. 'Dan schrikt ze misschien', zei P. in de rechtbank. Hij belde geen hulpdiensten en besloot om haar lichaam weg te maken. 'Ik belde geen politie, want ik heb geen vertrouwen in het gerechtelijk systeem. Achteraf was het een fout besluit. Maar ik wilde niet vast komen te zitten.'

P. vond een koffer in huis en besloot haar 'daar in te douwen'. Hij haalde zakken beton en liet dat via een gaatje in de koffer lopen. Vervolgens stak hij haar nog zeven keer met een mes.



Karaokeavond

Volgens de sectie op haar lichaam is Maria overleden door de messteken. 'De politie denkt dat u haar gestoken heeft toen ze nog leefde. Maar u blijft erbij dat ze al dood was toen u haar stak', zei de rechter daar over. Volgens deskundigen is verstikking geen doodsoorzaak.

De dag na de dood van Maria ging Gerard naar het café voor een karaokeavond. Een nacht later zette hij de koffer in de auto en op 30 augustus bracht hij hem naar het Starnmeer. De koffer, de telefoon van Maria en haar tasje en medicijnen verdwenen in het water.



Doodslag

P. maakte de woning, waar veel bloed zou liggen, van boven tot onder schoon met chloor en spiritus, zelfs de binnenkant van het doucheputje. Het mes werd schoongemaakt met een brillendoekje.

Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat P. Maria om het leven heeft gebracht, maar er zijn te weinig aanwijzingen dat hij dat met voorbedachten rade heeft gedaan. Daarom wordt hem doodslag ten laste gelegd. Er is volgens de officier van justitie genoeg bewijs dat P. het lichaam van Maria heeft weggemaakt. Ook zegt het OM dat hij volledig toerekeningsvatbaar is.



Zus van Maria

De officier van justitie noemde de houding van Gerard P. na het overlijden ‘verwerpelijk’, omdat hij deed alsof hij Maria wilde bereiken, terwijl ze op dat moment dood in zijn woning lag. De officier noemde de behandelprognose slecht. De verwachting is dat tbs een moeizaam traject wordt, maar het OM vindt wel dat er een stoornis is geconstateerd.

Tijdens de rechtzaak werd een slachtofferverklaring van de zus van Maria voorgelezen. Daarin zei ze dat Maria de belangrijkste persoon in haar leven was. Ze maakte zich meteen ze zich meteen zorgen maakte toen Maria niet op een afspraak verscheen.

Ze viel 20 kilo af en heeft geen afscheid kunnen nemen, omdat het lichaam in te slechte staat was. De zus eist een schadevergoeding voor de uitvaart, reiskosten en de asverstrooiing in Portugal. Van het OM moet P. 5.000 euro aan de nabestaanden betalen.



'Ander levensdelict'

Tijdens een eerdere behandeling van de zaak werd bekend dat P. mogelijk betrokken is bij een ander 'levensdelict'. Het zou gaan om de dood van een prostituee in Den Haag of Amsterdam. De vrouw was al jaren vermist. Het Openbaar Ministerie maakte in juni bekend dat er nog niet voldoende informatie was om deze tweede zaak tegen Gerard P. te beginnen.

