Gemeente Noordwijk weer kwaad op 'Krottenkoning': We dachten dat we de eindstreep in zicht hadden

Bij de manege in Noordwijk - die ook van Van de Putte is - woedde drie keer brand | Foto: Flashlight Fotografie

NOORDWIJKERHOUT - De gemeente Noordwijk is weer kwaad. Vastgoedmagnaat Ronnie van de Putte zocht - na jarenlang getouwtrek met de gemeente - een samenwerking met projectontwikkelaar Konder Wessels Projecten om projecten van de grond te krijgen. Dat leek goed te gaan. 'We dachten echt dat we de eindstreep in zicht hadden, maar sinds april is het weer stil', zegt de gemeente Noordwijk.

Van de Putte staat bekend als ‘De Krottenkoning’. Hij heeft in Nederland veel grond in Noordwijk, maar ook Huize Ivicke in Wassenaar is van hem. In België heeft hij ook enkele 'projecten'. Om onbekende redenen doet hij nauwelijks iets met zijn vastgoed. Wat er op de grond staat, verkrot. Vandaar zijn bijnaam.

Neem rijksmonument Huize Ivicke. Dat is nu gekraakt, maar het staat al jaren leeg. De gemeente heeft hem een dwangsom in het vooruitzicht gesteld, maar er gebeurt nog altijd niets. En de gemeente kan ook niets doen. Wel loopt nu een onderzoek om te kijken wat er minimaal moet gebeuren om het rijksmonument in stand te houden. Doet hij dat niet, dan volgt die dwangsom. Maar verder staat Wassenaar met lege handen, zegt een woordvoerder van de gemeente.



Eigendom is heilig

Dat het moeilijk is voor een gemeente om met mensen als Van de Putte te werken, legt hoogleraar Notarieel recht Pim Huygen van de Universiteit Leiden uit: 'Eigendom is in Nederland het meest volledige recht dat een persoon kan hebben op een zaak.'

Een extreem voorbeeld: ben je eigenaar van een authentieke Rembrandt? Dan kan niemand je iets maken als je het schilderij in de open haard opstookt.



Veel grond in Noordwijk

In Noordwijk zitten ze nog meer in hun maag met Van de Putte dan Wassenaar. Hij heeft langs de kust een stuk of acht percelen waar niets mee gebeurt. Ook het Vuurtorenplein is van hem. Dat is in zeer slechte staat, maar de gemeente kan er niets aan doen omdat het privébezit is. Datzelfde geldt voor de plek waar ooit het Palacehotel stond. Nu ligt die plek braak en er komt niets.

Een voorbeeld van 'verkrotting' is ook de voormalige manege in Noordwijk. Daar gebeurt ook al lange tijd niets mee. Sterker nog: er brak een aantal keer brand uit en er bleek asbest in het gebouw te zitten. ‘We hebben daar als gemeente veel werk in gestoken en uiteindelijk heeft de eigenaar de asbest verwijderd. De manege staat er nog wel', zegt de gemeente.



Samenwerking met KondorWessels

Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat het bedrijf NV Bever Holding, dat alle vastgoed van Van de Putte 'beheert', samenwerking had gezocht met Kondor Wessels Projecten. Dit bedrijf heeft bijvoorbeeld ook De Pier in Scheveningen vlotgetrokken. Bij de gemeente leefde de hoop dat er nu echt iets ging gebeuren. Maar niets lijkt minder waar.

Een woordvoerder van moederbedrijf VolkerWessels wil niets kwijt over de samenwerking. 'We zijn in gesprek met de gemeente en Bever Holding BV over de mogelijkheden in Noordwijk’. Zolang die gesprekken lopen, worden geen mededelingen gedaan.



Aandeelhouders worden zenuwachtig

Officieel doet Van de Putte zelf niets. Hij heeft zijn volledige ‘vastgoedportefeuille’ ondergebracht bij Bever Holding BV. Een beursgenoteerd fonds, met aandeelhouders dus. Die worden met het jaar zenuwachtiger, valt op te maken uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering.

Hoe kan het dat alles weer stilstaat? Waarom gebeurt er niets? De antwoorden komen makkelijk, zo lijkt het: het bedrijf kijkt naar mogelijkheden en er wordt gepraat met de gemeente Noordwijk en Kondor Wessels Projecten. Maar de gemeente is zo stroperig en de fusiegesprekken tussen Noordwijk en Noordwijkerhout zorgen weer voor vertraging, luidt het antwoord.



Het blijft stil

De gemeente ontkent dit. Volgens hen liepen de gesprekken voorspoedig, tot het opeens weer stil werd. Van de Putte is nog wel eens langs geweest voor een project, maar liet toen enkel een foto-impressie zien. 'Prachtig, maar dat is geen projectvoorstel. Dat hebben we hem toen ook gezegd. Vervolgens hebben we nooit meer iets van hem vernomen.'

De gemeente zegt van goede wil te zijn. Er is zelfs een zogenoemde taskforce geformeerd met verschillende wethouders, senior planners et cetera om plannen snel te kunnen beoordelen. Maar er is volgens de gemeente niets te beoordelen, omdat er niets is.



Wie is Ronnie van de Putte?

Ronnie van de Putte is de zoon van een marktkoopman. In de jaren 80 van de vorige eeuw was hij volgens het Parool een grote speler op de onroerendgoedmarkt in de hoofdstad. ‘Met zijn vervallen pensions voor veelal buitenlandse gezinnen bouwde hij een slechte reputatie op’, aldus de krant.

Maar hij ging verder en investeerde in Amsterdam in steeds groter vastgoed. Dit werd gefinancierd door verschillende banken: Slavenburg’s en de Tilburgsche Hypotheekbank. Beide zijn inmiddels omgevallen. Tegen beide banken werden onderzoeken gestart vanwege frauduleus handelen. Ook Van de Putte zou in dit licht zijn onderzocht. Tot een veroordeling kwam het niet.



Samenwerking met Harry Mens

Van de Putte bleef actief in vastgoed. Ook met de bekende makelaar uit Lisse, Harry Mens. Maar hun bedrijf was erg schimmig en dat leidde eind in 1997 tot een onderzoek door de Economische Controledienst.

Harry Mens wil niet meer praten over die periode: 'Het is inmiddels zo lang geleden.' Hij zegt geen contact meer te hebben met zijn voormalige zakenpartner. ‘Je weet nooit waar je aan toe bent met hem. Het is gewoon een moeilijke man, een sluwe vos', aldus Mens.



Het geld raakt wel op

Ondertussen raakt het geld wel op bij NV Bever Holding, zeg maar Van de Putte. De aandeelhouders kregen deze zomer te horen dat dit jaar de hele vastgoedportefeuille tegen het licht wordt gehouden en dat 'niet-strategische objecten zullen worden verkocht'. Zo moet er weer wat geld in het laatje komen.

Bij NV Bever Holding kon niemand reageren op dit verhaal.

