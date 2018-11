Deel dit artikel:













Jongensdroom komt uit: 'Ik stuurde in hoofdletters dat ik bij Sparta had getekend' Denzel James aan de bal tegen FC Twente. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Tot aan de bekerwedstrijd tegen Sparta Rotterdam had Denzel James nooit meer echt het gevoel dat hij ooit profvoetballer zou worden. De 24-jarige aanvaller van Noordwijk speelde een tijdje in de jeugd van Ajax, maar had daar te maken met veel blessures. Hij zette een profcarrière uit zijn hoofd. 'En dan krijg je opeens een belletje van Sparta en denk je: het kan toch nog', glundert hij.

James is dit seizoen op dreef met Noordwijk. De ploeg van Kees Zethof staat eerste in de derde divisie en scoort aan de lopende band. James maakte tot nu toe vier goals in competitieverband en maakte de openingstreffer in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Sparta (3-2), eind september. Sinds dat duel is het balletje gaan rollen. 'Drie weken geleden is mijn zaakwaarnemer benaderd door Sparta en sindsdien zijn de gesprekken begonnen', vertelt James, die het moeilijk vond om de interesse van de eerstedivisionist geheim te houden. 'Ik zat met Henk van Stee (technisch manager, red.) en Henk Fraser (trainer, red.). Ze vinden mij een goede voetballer en wilden een aanbieding doen. Daar was ik natuurlijk heel blij mee.'

Jongensdroom Begin deze week kwam uiteindelijk het nieuws naar buiten dat James volgend seizoen de stap naar het betaalde voetbal maakt. 'Een jongensdroom. Ik heb een groepsapp met mijn zus, vader en broertje. Ik stuurde in hoofdletters dat ik bij Sparta had getekend.' James kreeg 'geweldige reacties', maar: 'er werd wel veel gezegd: blijf met beide benen op de grond en blijf gewoon je ding doen.' LEES OOK: Nieuwe bekerstunt blijft uit voor Noordwijk op bezoek bij FC Twente