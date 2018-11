Deel dit artikel:













SJC-coach Sjaak Polak 'op de vingers getikt': 'Ik heb ambities' SJC-trainer Sjaak Polak. (Foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - Het was donderdagavond een apart gezicht: de laatste training van SJC voor de wedstrijd tegen ODIN '59 werd niet geleid door trainer Sjaak Polak, maar door zijn assistent Tom van Rijn. Pas halverwege de training liet Polak zijn gezicht zien, na een lang gesprek in de bestuurskamer. 'Er zijn wat dingetjes besproken', licht hij toe.

Over de inhoud van het gesprek wilde Polak donderdag weinig prijsgeven. Wel kreeg de coach de laatste weken wat kritiek. De prestaties zijn namelijk niet bepaald om over naar huis te schrijven. En Polak stak zijn teleurstelling dat Katwijk in de zoektocht naar een nieuwe trainer niet voor hem maar voor Jan Zoutman koos, niet onder stoelen of banken. Polak: 'Tuurlijk, dan word je op de vingers getikt. Maar ik zeg altijd: als je naar Ajax kan, ga je dan nee zeggen? En dat is precies hetzelfde als Katwijk bij je aanklopt. Gelukkig begrijpen ze me bij de club. Ik heb ambities, en als je dat niet uit mag spreken, dan weet ik het ook niet meer.'

Tevreden Eén ding lijkt wel zeker: Polak zit zaterdag gewoon op de bank bij ODIN '59 tegen SJC. 'Ik hoor wel dat ze tevreden over mij zijn. Dus wat dat betreft zal dat geen issue zijn.'