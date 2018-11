Tentoonstelling Armando vervroegd vanwege overlijden kunstenaar

WASSENAAR - Museum Voorlinden opent de grote overzichtstentoonstelling van de Nederlandse kunstenaar Armando eerder vanwege zijn overlijden. Dat vertelt directeur Suzanne Swarts. Armando overleed op 1 juli dit jaar. De tentoonstelling in het Wassenaarse museum is vanaf 3 november te zien.

'We wilden in 2019 met Armando zijn negentigste verjaardag vieren, maar zijn overlijden heeft ons allen geraakt', vertelt Swarts. 'Wij willen niet langer wachten met deze tentoonstelling die een groot eerbetoon aan de kunstenaar is. Dit is het moment om het indrukwekkende oeuvre van dit iconische multitalent te delen met het publiek.'

De tentoonstelling toont een selectie van Armando's schilderijen. Daarnaast zal de herinnering aan deze kunstenaar door het gehele museum en op het landgoed te voelen zijn door zijn sculpturen en poëzie.



'Eén van de belangrijkste naoorlogse Europese kunstenaars'

Armando is volgens Swarts één van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van Europa. Decennia lang werkte hij aan zijn beeldende en literaire oeuvre. Zijn schilderijen worden gekenmerkt door dik opgebrachte olieverf.

Armando is behalve beeldend kunstenaar en schrijver ook bekend geworden als dichter, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker. Vaak terugkerende thema's in zijn werk zijn het ongemakkelijk samengaan van schoonheid en kwaad, melancholie en (on)macht.

Prinses Beatrix opent zaterdag de tentoonstelling.

