Kim Holland: 'Geef de spelers van Noordwijk een erotische massage en ze winnen'

REGIO - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Deze week is het de beurt aan Kim Holland. De pornodiva is op vakantie in Tenerife. Toch heeft ze de tijd om even een paar rake voorspellingen te doen en de voetballer van Noordwijk, Quick en ADO Den Haag een hart onder de riem te steken.

Goedendag Kim, de wintertijd is aangebroken. Heb jij nog tips om de donkere dagen door te komen?

'Ik zeg altijd. Als je je heet kleedt, krijg je het vanzelf lekker warm. Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om warmte te veroorzaken. Dat kan je met je eigen lichaam, of samen met iemand makkelijk doen. Haha!'

'Daarnaast is goed sporten belangrijk. Als je veel sport krijg je een warm lichaam. Die voetballers zullen het niet snel koud hebben, denk ik zo. Of je kunt net als ik naar Tenerife vluchten. Het is hier 25 graden. Heerlijk joh.'

Je bent ondertussen ook bezig met het geven van cursussen. Hoe verlopen die?

'Dat gaat heel goed. Ik leer mannen flirten en verleiden. Ik heb dan een groep van een mannetje of tien en leg ze uit wat vrouwen fijn vinden. Hoe kan je vrouwen voor je winnen? Het gaat niet alleen maar om stoere teksten.'

'Stel je dan voor dat je in een barretje zit en dan ik leg uit wat je het beste kan doen. Je moet vragen stellen als: wie ben je? Zorg ervoor dat je meer te weten komt van haar. Geef op het juiste moment een compliment, stel op het juiste moment de juiste vraag. Dan weet ze dat je echt geïnteresseerd bent. Vrouwen praten toch wel. Die houden ervan om te kletsen.'

'Begin het gesprek ook altijd met een openingszin waar een vrouw iets mee kan. Een geijkte zin als ijsblokje op de grond gooien en zeggen: ‘nu is het ijs gebroken, hoort daar niet bij.’ Hou het eenvoudig. En heel belangrijk is: een grote glimlach. Dan is het heel simpel. Als ze teruglacht dan zit het wel goed. Als ze niet meteen teruglacht dan moet je misschien iets meer je best doen. Of gewoon naar een andere vrouw gaan.'

De verdedigers van Rijnsburgse Boys moeten zuinig zijn met de ballen Kim Holland

Zoo, dat was een mond vol. Laten wij dan maar naar de wedstrijden gaan. Daar draait het immers om. De eerste is Rijnsburgse Boys – AFC. Beide teams scoren heel makkelijk. Heb jij nog tips voor de verdedigers van de teams?

'Die mannen moeten de ballen tegenhouden hé. Dan moet de ballencoördinatie goed op orde zijn. Ze moeten die ballen goed in de gaten houden. En heel belangrijk: zuinig zijn met de ballen.'

'Maar nu wil je een winnaar hebben. Ik doe namelijk niet aan gelijkspelen. Het is bij mij altijd winnen of verliezen. AFC wint dit duel van Rijnsburgse Boys.'

Scheveningen tegen de Koninklijke HFC is de volgende wedstrijd op het programma. Grof gezegd: vissers tegen kakkers. Wat heeft jouw voorkeur?

'Ik ben gek op vis! Ik zit hier op een eiland en er is hier zoveel vis te eten. In vis zit zink en dat is goed voor de potentie. Daar krijgen ze extra testosteron van. Dat kunnen voetballers wel gebruiken. Meer energie, meer kracht. De vissers winnen dan ook. Al kan het zomaar zijn dat ik de volgende keer de kant van de kakkers kies. Maar ik zit nu op zo’n mooi eiland, ik moet wel vissers zeggen.'

Dan de beurt aan Noordwijk. Die spelen tegen Harkemase Boys. Noordwijk had dinsdag een zware wedstrijd. Hoe kunnen die mannen zaterdag op en top aan de aftrap verschijnen?

'Als je het zwaar hebt gehad moet je altijd lekker even ontspannen. Daar zijn allerlei manieren voor. Ze zeggen seks vlak voor de wedstrijd niet goed is. De Noordwijk-spelers moeten dan ook de avond voor de wedstrijd een lekkere erotische massage krijgen.'

'Niet zo’n sportmassage. Dat is wat harder en ruwer. Nee, van die tedere zachte vrouwenhanden moeten de bewegingen maken. De massage moet langzamer zijn dan de hartslag, dan krijg je een heerlijk gevoel. Zet ook een lekker nummertje bij op. Geen rapmuziek of zo. Sexual Healing van Marvin Gaye is een prima plaat voor zo’n moment. Daarnaast moeten ze niet vergeten ook hun vrouw of vriendin ook een massage te geven. Voort wat hoort wat.'

'Als ze dit doen bij Noordwijk. Dan winnen ze morgen, met gemak.'

Voetbal en verleiden hebben veel overeenkomsten Kim Holland

De vierde wedstrijd is Quick tegen EVV. Quick staat laatste. Heb je een oppepper in huis voor die jongens?

'Een hele makkelijke tip: altijd blijven geloven. Wat dat betreft hebben liefde en verleiden hebben veel overeenkomsten. Denk eraan. We gaan er dit keer voor. Dit keer gaat het lukken. Die gedachte moet je met het hele team hebben. Anders verlies je alsnog.'

'Vergeet het verleden. Leef op het moment. Dat is ook als je veel verliest. Veel mannen zijn en beetje onzeker als ze op een vrouw aflopen. Bang om afgewezen te worden. Niet doen! Als het gebeurt zet je niet jezelf voor lul. Niet iedereen past bij elkaar. Dat is gewoon zo. Je doet het voor jezelf. Voor je eigen geluk. Pech hoort daarbij, maar morgen kan alles anders zijn. Daar moet Quick ook vanuit gaan. Als ze mijn tekst erbij pakken, winnen ze zondag.'

De laatste wedstrijd is die van ADO Den Haag. Die verloren met grote cijfers van Feyenoord. Kun je Lex Immers, Tom Beugelsdijk en de rest een hart onder de riem steken?

'Natuurlijk. Verliezen is balen. Maar komend weekend kan het al anders zijn. Je kunt niet alles hebben. Voor die jongens zeg ik dat ze komend weekend gewoon winnen van Utrecht. Dat moet goed komen.'

'Utrecht is een leuke stad trouwens, maar geen Den Haag. Den Haag wordt ook steeds leuker en steeds mooier. Als Hollandse hou ik wel van Utrecht hoor. Al weet ik niet of het mijn volgende filmlocatie wordt, haha. Maar weet je wat het is. Als je fantasieën hebt, moet je die volgen. Dan moet je niet afhankelijk zijn van en stad. Fantasieën zijn grenzeloos. Ze kunnen niet altijd uitkomen, maar dan is er geen man overboord. Vergeet de fantasie dan en kom met de volgende. Misschien is dat wel in Utrecht.'