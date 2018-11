Celstraf en rijontzegging na dodelijk ongeluk 's Gravenzande

'S-GRAVENZANDE - Een 27-jarige man uit ’s Gravenzande die op de Naaldwijkseweg in zijn woonplaats een dodelijk ongeval veroorzaakte, is vrijdag door de Haagse rechtbank tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Daarvan zijn acht maanden voorwaardelijk. Ook mag hij drie jaar lang niet meer rijden.

Op 21 augustus vorig jaar verloor de 's Gravenzander de macht over het stuur van zijn bedrijfsbusje in een bocht, belandde in de berm en kwam bij het terugsturen op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terecht. Daar werd hij geramd door een vrachtwagen. Naast hem zat de 16-jarige stagair Sander van der Houwen. Hij raakte zwaar gewond en overleed een aantal dagen na het ongeluk. De jongen was een scholier van de ISW Sweelincklaan en voetbalde bij FC ’s Gravenzande.

De verdachte reed harder dan de zestig kilometer per uur die hij daar mocht, maar had ook bijna vier keer meer drank op dan is toegestaan. 'Ik probeerde met vieux de kater van de avond daarvoor weg te spoelen', gaf hij toe.



Lagere straf

De rechtbank heeft een lagere straf opgelegd dan het Openbaar Ministerie wilde. Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden was 2,5 jaar cel en vijf jaar rijontzegging geëist.

Maar de rechtbank liet zwaar meewegen dat de 's Gravenzander zich al meteen na het ongeval heeft laten behandelen door een psycholoog en trouw de aanwijzingen van verslavingszorgbehandelaars volgt, inclusief tweewekelijkse urinecontroles op alcohol. Volgens de rechtbank lijkt de 's Gravenzander oprecht spijt te hebben betuigd bij de nabestaanden.