Politie maakt reconstructie bij coffeeshop Peperstraat Delft

DELFT - Gedeeltes van de Peperstraat, de Koornmarkt en de Wijnhaven in Delft worden komende maandag urenlang afgesloten in verband met een reconstructie van de politie. Er wordt onderzoek gedaan naar het incident bij coffeeshop The Future, waar op 17 mei een handgranaat ontplofte. Wat er precies wordt onderzocht, kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie nog niet zeggen.

Een politieteam doet maandag tussen 12.00 en 21.00 uur onderzoek in delen van de straten. Daarom mag niemand er zijn auto parkeren en moet verkeer omrijden. Mensen die binnen het afgezette gebied wonen, mogen alleen onder politiebegeleiding naar binnen of buiten, staat in een brief die bij omwonenden is bezorgd.

Bij de coffeeshop in de Peperstraat ontplofte in mei een handgranaat. Het was één van de vele geweldsincidenten in de binnenstad van Delft. Ook coffeeshop The Game in de Breestraat werd meerdere keren onder vuur genomen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt besloot vorige week om beide coffeeshops voor onbepaalde tijd te sluiten. Dit deed ze naar aanleiding van 'nieuwe informatie' van politie en justitie.

