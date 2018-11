Beschoten koffiehuis moet drie maanden dicht

DEN HAAG - Het beschoten koffiehuis Tanger in Den Haag moet de komende drie maanden dicht blijven. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke deze vrijdag de eigenaar meegedeeld. Het pand aan de Regentesselaan werd twee weken geleden beschoten. Daarop besloot de eigenaar in overleg met de gemeente zijn koffiehuis twee weken te sluiten.

'Die maatregel wordt nu – mede op basis van politie-informatie – door de gemeente verlengd', meldt een woordvoerder van de gemeente. 'Onder meer om de rust in de buurt verder te herstellen en het gevoel van onveiligheid bij buurtbewoners weg te nemen.'

Volgens de woordvoerder is deze beslissing 'conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, waarbij de burgemeester bij een ernstig geweldsincident de bevoegdheid heeft een horecazaak voor drie maanden te sluiten'.



Meer dan tien kogelgaten in koffiehuis

Het koffiehuis werd in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober beschoten. In het pand zaten meer dan tien kogelgaten. Deze gaten werden pas de volgende ochtend opgemerkt. Wie de schoten heeft gelost en waarom, is onbekend.

Volgens een woordvoerder van de politie hebben zich nog geen getuigen gemeld. De woordvoerder kon daarnaast - vanwege het onderzoek - niet zeggen wat die politie-informatie inhoudt.