André Wetzel: 'Zorg van ADO-trainer Fons Groenendijk is terecht'

DEN HAAG - 'ADO Den Haag staat nu een beetje op een kantelpunt', zegt oud-ADO-trainer André Wetzel vrijdag in de uitzending van TV West Sport. 'Als ADO nu na de wat magere resultaten tegen FC Utrecht wel wat punten pakt, kan het zich weer ten goede keren. Maar als ze nu weer tegen een dompertje aanlopen, dan kom je weer wat verder met je schoenen in de modder te staan, en dat wil je natuurlijk niet.'

De huidige trainer van de Haagse tweedeklasser Koninklijke HVV volgt ADO Den Haag nog altijd, zij het op afstand. 'Verdedigend vind ik ze momenteel niet al te sterk en voorin ontbreekt het nog wat aan scorend vermogen', aldus Wetzel, die zaterdag zijn 67e verjaardag viert.

Wetzel laat in de uitzending van TV West Sport ook weten dat hij onlangs benaderd is door Katwijk voor de positie van interim-trainer. 'Ik heb een dag bedenktijd gevraagd, want ik ben eigenlijk net pas begonnen bij HVV en dan zou het niet netjes zijn om zo snel weer weg te gaan.'



Jan Zoutman

'Bovendien heb ik ook voor mezelf besloten om het wat rustiger aan te doen. En dus heb ze een dag later teruggebeld met de mededeling dat ik het niet zou doen. Met Jan Zoutman hebben ze in mijn ogen een uitstekende trainer binnengehaald', aldus Wetzel.

In TV West Sport gaat Wetzel ook uitgebreid in op zijn oude club KV Mechelen, die betrokken is bij Operatie Schone Handen' in België en het succes van zijn oude club AFC in de Tweede Divisie.

Bekijk hier de nieuwe uitzending van Omroep West Sport