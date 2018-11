Lichaam Mona Baartmans uit Delft gevonden

DELFT - Het lichaam dat donderdagochtend werd gevonden in een bos bij Heinenoord, is van de 79-jarige Mona Baartmans uit Delft. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. De vrouw was sinds eind september vermist.

De zoektocht in het bos werd woensdagavond gestart na 'een serieuze tip', zegt de politie. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft het onderzoek op het lichaam uitgevoerd. De politie doet geen uitspraken over de doodsoorzaak en over de exacte informatie van de tipgever.

Mona Baartmans verdween op 23 september na een bezoek aan haar man in een verzorgingstehuis aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Een dag later werd ze als vermist opgegeven.



Zoon zit vast

Op 30 september werd haar zoon, een 60-jarige man uit Oud-Beijerland, aangehouden als verdachte. Hij is de laatste persoon die zijn moeder heeft gezien. Hij heeft haar opgehaald bij het Haagse verzorgingshuis en zegt dat hij zijn moeder op het Oosteinde in Delft heeft afgezet, vlakbij haar huis. De man zit nog vast.

De opgepakte zoon van Mona woont in Oud-Beijerland, niet ver van het bos in Heinenoord waar het lichaam werd gevonden. Een andere zoon van Mona zei een maand geleden al dat hij niet geloofde dat zijn moeder nog in leven was.