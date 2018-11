Drukke tijden voor bladruimers: '1,5 miljoen kilo aan bladeren in Den Haag'

Deel dit artikel:













Bladblazers | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De herfst is in volle gang en dus beginnen de bladeren flink van de bomen te vallen. Met ruim 120.000 bomen in Den Haag die zo'n 1,5 miljoen kilo aan bladeren laten vallen, hebben de Haagse bladruimers het de komende maanden dus behoorlijk druk. Ze trekken daarom in grote groepen de straat op.

Met blazers lopen de mannen over straat om de bladeren richting de veegmachine te blazen. 'Wij zijn altijd met een flinke groep', legt Leen Pronk, mentor van het Haags Veegbedrijf, uit. 'De blazers blazen alles van de stoep. De laatste man loopt bij de veegmachine en die haalt alles onder de auto's vandaan.' Met zo'n zeshonderd man en veertien veegmachines halen ze op die manier alle bladeren in Den Haag van de straat. De volle veegmachines brengen de bladeren vervolgens naar een van de vijftien verzamelpunten in Den Haag. Een zo'n verzamelpunt is in het Haagse Bos.

De cirkel is rond 'De veegmachines komen op die punten lossen', vertelt Pronk. 'De vrachtwagen pakt de bladeren op met een knijper en rijdt vervolgens naar afvalverwerking Rijnmond.' Vanuit de afvalverwerking gaan de bladeren in een container naar de gft-fabriek. Hier wordt compost gemaakt van de blaadjes. Die compost is weer goed voor planten en bomen, waardoor de cirkel rond is.