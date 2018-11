Omwonenden Goudse Turfmarktkerk mogen weer naar huis

De Turfmarktkerk in Gouda (Foto: Omroep West)

GOUDA - De bewoners van de zes woningen die werden geëvacueerd vanwege instortingsgevaar van de Goudse Turfmarktkerk, mogen zaterdagochtend weer naar huis. De noodverordening wordt om 10.00 uur opgeheven. Dat laat de gemeente Gouda weten. De kerk is succesvol gestabiliseerd.

De omwonenden van de kerk moesten op dinsdag 23 oktober hun huis verlaten omdat de vervallen kerk op instorten stond. Er mocht toen al een aantal dagen geen zwaar verkeer meer door de straat rijden. Dat verbod wordt ook per zaterdag opgeheven. Ook wordt de parkeergarage van de Clarissenhof weer vrijgegeven.

De afgelopen weken is de Turfmarktkerk gestut, maar moet voor 1 december zijn gesloopt. Volgens de gemeente zijn er tijdens de sloop geen ontruimingen meer nodig. De bewoners in de directe omgeving krijgen zaterdag meer informatie over de sloopwerkzaamheden.



Controle op trillingen

De monumentale panden in het centrum van Gouda zijn kwetsbaar voor trillingen van zwaar vrachtverkeer. Daarom is er besloten om alleen met kleine sloopcontainervrachtwagens het puin van de nog te slopen kerk af te voeren. De gemeente controleert de trillingen met speciale meters bij verschillende gebouwen rondom de Turfmarktkerk en de afvoerroutes.

Het debacle met de Turfmarktkerk lijkt het gevolg van jarenlang getouwtrek over procedures en vergunningen. Twee jaar geleden werd de kerk gekocht door een projectontwikkelaar die er appartementen wilde bouwen. Maar buurtbewoners tekenden bezwaar in. De kerk stond al 20 jaar leeg, waardoor het gebouw zwaar verwaarloosd is.

