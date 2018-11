Deel dit artikel:













Illegale speelautomaten in beslag genomen Gokkast (Foto: Flickr)

DEN HAAG - In verschillende Haagse cafés, shishalounges en koffiehuizen zijn in totaal acht illegale speelautomaten in beslag genomen. Op tien plekken in de wijken Transvaal en Schilderswijk werd er gezocht naar de illegale speelautomaten.

De actie van de politie, het Openbaar Ministerie, de Kansspelautoriteit en de gemeente Den Haag werd opgezet nadat er signalen binnen waren gekomen dat er illegale activiteiten plaatsvonden op de locaties. Volgens de politie trekken illegale speelautomaten ook vaak andere vormen van criminaliteit aan. Er zijn zes PlayStation-spelcomputers met muntinworp in beslag genomen en twee andere speelautomaten. De ondernemers krijgen een proces-verbaal. De 1.326 euro die in de automaten zit, is door de politie ingenomen. Naast de illegale automaten trof de politie ook kleine hoeveelheden soft- en harddrugs aan. LEES OOK: Politie rolt illegale goktent op