N11 tot zaterdagmiddag afgesloten

REGIO - De N11 is vanaf vrijdagavond 21.00 uur afgesloten voor het verkeer vanwege wegwerkzaamheden. Automobilisten kunnen de weg in beide richtingen niet gebruiken tussen de aansluiting met de A4 en de Ring Alphen aan den Rijn Oost / N207.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg zaterdagmiddag om 12.00 uur weer open is voor het verkeer. In de tussentijd worden automobilisten omgeleid via de A4 en de A12. Regionaal verkeer kan omrijden via de N207 en N209. De wegafsluiting levert tussen de tien en dertig minuten vertraging op.

