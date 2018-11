Deel dit artikel:













Familie Mona Baartmans opgelucht na identificatie Mona Baartmans (79) werd begin november dood aangetroffen. | Foto: Politie

DELFT - De familie van de overleden Mona Baartmans is opgelucht dat de weken van onzekerheid voorbij zijn. 'We zijn blij dat ze gevonden is', zegt Hans Lips, de zoon van de omgekomen Mona Baartmans. 'Het zijn heftige weken geweest en we wisten dat er iets ernstigs gebeurd is. Je hoopt gewoon dat ze gevonden wordt.'

De zoon van Mona werd vrijdag officieel op de hoogte gesteld dat het lichaam van zijn moeder donderdagochtend werd gevonden in een bos bij Heijenoord. De oudere broer van Lips zit sinds eind september vast op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van zijn moeder. Volgens Lips kwam zijn oudere broer regelmatig in het gebied waar Mona gevonden is. 'Ik weet dat mijn broer daar ook vaak komt met zijn zoon. Dus toen de politie daar ging zoeken vermoedde ik al dat ze op het juiste spoor zaten.' Lips denkt dat zijn oudere broer betrokken is bij de dood van zijn moeder. 'Er is geld verdwenen en hij is gokverslaafde. Het ging om geld.' Lips liet al eerder weten dat hij er niet vanuit ging dat zijn moeder nog leefde.

Mona Baartmans verdween 23 september De oudere zoon van Mona is de laatste persoon die zijn moeder heeft gezien. De 79-jarige vrouw uit Delft verdween op 23 september na een bezoek aan haar man in een verzorgingstehuis aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Hij heeft haar opgehaald bij het Haagse verzorgingshuis en zegt dat hij zijn moeder op het Oosteinde in Delft heeft afgezet, vlakbij haar huis. De man zit nog vast.