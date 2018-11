Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij uitslaande brand in flat Den Haag De brand woedde op de tiende verdieping van een flat aan de Stieltjesstraat (Foto: District 8)

DEN HAAG - Bij een felle brand in een flat aan de Stieltjesstraat in Den Haag is vrijdagavond iemand gewond geraakt. De persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond in een woning op de tiende verdieping van de flat. Korte tijd sloegen de vlammen uit het pand. Naast de persoon die naar het ziekenhuis is gebracht zijn twee anderen door ambulancepersoneel behandeld vanwege het inademen van rook. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is onduidelijk of dit met de brand te maken heeft. In totaal zijn acht woningen in de flat ontruimd. De bewoners worden tijdelijk opgevangen in een buurthuis. De bewoners van de woning waar de brand uitbrak en de onderliggende woning kunnen vrijdagavond niet terug naar huis vanwege brand- en rookschade. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De vlammen zijn inmiddels onder controle.