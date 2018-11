Deel dit artikel:













Vermiste man dood gevonden in Den Haag Foto: Regio15

DEN HAAG - Aan de Heliotrooplaan in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevonden. Het gaat om een man van 76 die sinds vrijdagavond vermist was.

De man raakte vermist vanaf de Aronskelkweg in Den Haag. Hij werd een paar uur later in nabijgelegen bosgebied gevonden. De politie laat zaterdagochtend weten dat de man door een natuurlijke doodsoorzaak is overleden.