Gouden plaat voor zangeres Davina Michelle: 'Ik durf hem niet vast te houden'

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Het succes houdt niet op voor Davina Michelle. De 22-jarige zangeres en YouTube-ster uit Nieuwerkerk aan den IJssel scoorde vorige maand een hit met haar cover van het nummer 'Duurt te lang'. Het nummer deed het zo goed dat ze vrijdagavond een gouden plaat kreeg uitgereikt in RTL Late Night.

Davina, die eigenlijk Michelle Hoogendoorn heet, stal vorige maand de show in het programma Beste Zangers. Met haar cover van 'Duurt te lang' van rapper Glen Faria won ze de aflevering.

Vrijdagavond zat Davina samen met de rapper in RTL Late Night om het nummer te zingen en te vertellen over het succes, toen Faria opeens zei nog een cadeautje voor haar te hebben. 'Een gouden plaat schat!' Davina lijkt diep onder de indruk: 'Oh, wat ontzettend vet! Ik durf hem niet vast te houden, ik laat alles vallen!'



Nummer 1 in de Top 40

Naast de gouden plaat schreef Davina gisteren ook nog eens geschiedenis: 'Duurt te lang' kwam namelijk op 1 van de Nederlandse Top 40. Het is voor het eerst in bijna zes jaar dat een zangeres van eigen bodem de lijst aanvoert.

De laatste Nederlandse zangeres die op nummer 1 stond in de hitlijst was Sandra van Nieuwland in 2012.

Luister hier nog een keer naar de cover van Davina.