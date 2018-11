DEN HAAG - Op de Zandmotor tussen Ter Heijde en Kijkduin is zaterdagochtend een dode gevonden. Dat bevestigt de politie.

De plek op het strand is afgezet met schermen. Over de identiteit van het slachtoffer of de doodsoorzaak is nog niets bekend.

De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er wordt onderzoek gedaan.