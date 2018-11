Kerk Gouda gestut, omwonenden na ruim een week weer naar huis

GOUDA - Klokslag tien uur mochten ze hun huis weer in: de omwonenden van de Turfmarktkerk in Gouda. Omdat de kerk op instorten stond, moesten de bewoners vorige week halsoverkop hun huis uit. Als de kerk zou instorten, konden de omliggende huizen beschadigd raken. Dolblij zijn de bewoners dat ze het normale leven nu weer kunnen oppakken: 'Je huis is je haven.'

'We hadden de angst dat we nog een week zouden moeten blijven, maar gisteravond kregen we het verlossende telefoontje: morgen om tien uur mag je weer naar huis', vertelt Henk Leenders. Hij en zijn vrouw sliepen sinds vorige week in een hotel. 'Het voelt fantastisch. We kunnen weer thuis zijn, normaal voor de kleinkinderen zorgen. Je huis is je haven', zegt zijn vrouw.

Bepakt en bezakt keerden de bewoners vandaag weer terug naar hun huis, dat anderhalve week hermetisch afgesloten was. Ze worden met een bloemetje verwelkomd door burgemeester Milo Schoenmaker.

Tekst loopt door onder Tweet.



Noodverorderning

De omwonenden van de kerk moesten op dinsdag 23 oktober hun huis verlaten omdat de vervallen kerk op instorten stond. Er mocht toen al een aantal dagen geen zwaar verkeer meer door de straat rijden. Dat verbod is nu ook opgeheven.

De afgelopen weken werd de Turfmarktkerk gestut, waardoor die nu stabiel genoeg is om te slopen. Dat moet voor 1 december gebeurd zijn.



'Enorme operatie'

Wethouder Thierry van Vugt is tevreden over hoe de afgelopen weken zijn verlopen: 'Het was en heftige periode, zowel voor de gemeente als de mensen die hun huis uit moesten. We zijn blij dat we hebben nakomen dat de mensen binnen twee weken weer naar huis konden en dat de kerk stabiel staat nu.' Ook de bewoners zijn tevreden: 'We zijn heel goed op de hoogte gehouden.'

De sloop van de kerk moet volgende week beginnen. 'We gaan ons stinkende best doen om de kerk voor 1 december plat te gooien. We hebben een sloopveiligheidsplan gemaakt. Dat wordt een enorme operatie.'

LEES OOK: 'Ineens vraag je je af wat je moet meenemen', Henk moest huis uit vanwege instortingsgevaar kerk