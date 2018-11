Noordwijk danst op de tonen van Van Staveren naar overwinning

NOORDWIJK - Koploper Noordwijk had na de zware bekerwedstrijd tegen FC Twente, een relatief makkelijke middag tegen Harkemase Boys. De lijstaanvoerder won met 4-1 van de nummer vier van de competitie. Nick van Staveren stond voor het eerst dit seizoen in de basis en scoorde twee keer.

Omdat de nieuwe Sparta-aanwinst Denzel James geblesseerd was, begon Van Staveren in de basis. De 2-1 die hij binnentikte was het hoogtepunt van de middag. De aanval die eraan vooraf ging was schitterend.



Daarvoor hadden beide ploegen al gescoord. Na veertig seconde scoorde Achefay de 1-0, die binnen drie minuten ongedaan werd gemaakt door Robert Stelpstra.

Reynaers scoorde een penalty

Na rust bouwde Noordwijk de voorsprong uit. Weer Van Staveren en vervolgens Thomas Reynaars vanuit een penalty bepaalde de eindstand op 1-4. Doordat Quick Boys gelijkspeelde tegen ASWH, zijn de Noordwijkers de enige koploper in de derde divisie zaterdag.





Scoreverloop Noordwijk - Harkemase Boys: 4-1 (2-1):