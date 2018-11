Katwijk wint met kleinste verschil bij debuut Jan Zoutman

DEN HAAG - Katwijk heeft met 0-1 gewonnen op bezoek bij GVVV. Het was de eerste wedstrijd dat Jan Zoutman aan het roer stond bij de Oranjehemden.

In Veenendaal waren beide teams aan elkaar gewaagd. De eerste de beste kans die Katwijk kreeg werd tot doelpunt gepromoveerd door Joey Jongman. Het bleek de enige treffer van de wedstrijd te zijn.

Zoutman was niet ontevreden over wat zijn manschappen lieten zien, maar zag ook veel verbeterpunten. ‘In het aanvallende deel is nog heel veel winst te halen’, vindt hij.

Veel individuele gesprekken gevoerd

Met de zege op GVVV zit de eerste week van Zoutman bij zijn nieuwe club er op. ‘Druk, hectisch, leuk, spannend, veel nieuwe indrukken. Ik heb met heel veel spelers individuele gesprekken gevoerd, en ook met stafleden.'

'Je moet veel mensen leren kennen, je weg leren vinden, dat wordt eigenlijk per dag makkelijker en beter. Ik voel me weer als een vis in het water. Het blijft hartstikke mooi om met een elftal aan de gang te gaan. Deze ploeg heeft heel veel kwaliteit.’

Beluister hier heel het gesprek dat Willem van Zuilen had met Zoutman:



